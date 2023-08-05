السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إغلاق 30 عاما.. روسيا تعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا

عربات روسية
عربات روسية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن إعادة فتح سفارتي روسية في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية حتى نهاية العام الجاري، بعد إغلاقهما منذ ثلاثين عاما، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي".

وقالت زاخاروفا: "في ظروف الازدياد المستمر لاهتمام روسيا بإفريقيا وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الإفريقية، ما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة".

وتابعت: “نبدأ بحث مسائل تقنية مع شركائنا، يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري و العملية تجري ونخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في إفريقيا، كما أكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الإفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا”.

وتابعت: "روسيا كما أشارت قيادة البلاد أكثر من مرة منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء ومتبادل المنفعة".

 

زاخاروفا سفارتي بوركينا فاسو غينيا الاستوائية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية بوتين

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

اندلاع حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

الصور الأولى لاندلاع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

"ربيع": قناة السويس تسمح بمرور 120 سفينة دون عائق.. والتطوير لا نهاية له

انطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المصرية الأردنية المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه