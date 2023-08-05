بعد إغلاق 30 عاما.. روسيا تعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن إعادة فتح سفارتي روسية في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية حتى نهاية العام الجاري، بعد إغلاقهما منذ ثلاثين عاما، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي".

وقالت زاخاروفا: "في ظروف الازدياد المستمر لاهتمام روسيا بإفريقيا وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الإفريقية، ما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة".

وتابعت: “نبدأ بحث مسائل تقنية مع شركائنا، يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري و العملية تجري ونخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في إفريقيا، كما أكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الإفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا”.

وتابعت: "روسيا كما أشارت قيادة البلاد أكثر من مرة منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء ومتبادل المنفعة".