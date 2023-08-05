السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هبوب عاصفة ورياح محملة بالأتربة على بعض أنحاء أسوان (صور)

هبوب عاصفة ترابية
هبوب عاصفة ترابية في أسوان

تعرضت بعض أنحاء مدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لهبوب عاصفة ورياح محملة بالأتربة، مما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبى، ولكن مازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى خلال الساعات القادمة خلال اليوم.

وسجلت محافظة أسوان، درجات الحرارة اليوم العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 26درجة، والرطوبة 11%، والرياح 26 كم.

وشهدت محافظة أسوان، الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجة حرارة الطقس، وكانت تستطع الشمس سطعت كعادتها الصباحية وتنتشر إشاعتها فى الأرجاء، ما أدى أن يسود الطقس الحار. 
 

جدير بالذكر أن تعرضت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، مساء أمس الجمعة، لهبوب عاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبي، ولكن مازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.

هبوب عاصفة ترابية في أسوان
هبوب عاصفة ترابية في أسوان
هبوب عاصفة ترابية في أسوان
هبوب عاصفة ترابية في أسوان
هبوب عاصفة ترابية في أسوان
هبوب عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة رياح محملة بالأتربة أسوان الطقس ارتفاع درجة الحرارة عاصفة ترابية

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