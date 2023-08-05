السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الكاملة للقاء العمالقة “الكابو والكينج” بحفلهما فى مهرجان العلمين الجديدة

حفل محمد منير وحميد
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين

أصبح لقاء الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير من أكثر المحتويات تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية، على خلفية تواجدهما بالحفل الجماهيري الضخم المقام حاليًا بمدينة العملني الجديدة ضمن مهرجان العلمين.

وننشر الصور الكاملة للقاء العمالقة الذي مثل استعادة لذكريات أجيال كاملة أحبت موسيقى وغناء الثنائي من خلال عدد من الأعمال المستركة.

تصدر النجم محمد منير والنجم حمدي الشاعري قبل قليل التريند على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقًا" بعد التواجد معًا في الحفل المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة.

وتصدرت كلمات حفلة الينج والكابو ومحمد منير التريند في مصر وعدد من دول الوطن العربي، ومازالت تلك الكلمات في الصدارة حاليًا.

حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
محمد منير بمهرجان العالمين
حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين

 

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