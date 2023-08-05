السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالصور.. ذكريات الكينج والكابو تصعد بهما لصدارة تريند (X)

محمد منير وحميد الشاعري
محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين

تصدر النجم محمد منير والنجم حمدي الشاعري قبل قليل التريند على موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا” بعد التواجد معا في الحفل المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة.

وتصدرت كلمات “حفلة الينج والكابو ومحمد منير” التريند في مصر وعدد من دول الوطن العربي ومازالت تلك الكلمات في الصدارة حاليا.

واستعاد النجم حميد الشاعري الذكريات مع الكينج محمد منير، خلال حفلهما الجماهيري الضخم المقام بمهرجان العلمين الجديدة الظاهرة الترفيهية الأضخم.

وصعد الكابو مسرح الحفل في تواجد الكينج محمد منير ليقدم معه أغنية "أكيد"، وسط تفاعلي كبير من الجمهور الغفير الذي حرص على التواجد بالحفل.

وأشعل الكينج محمد منير أجواء مدينة العلمين الجديدة بحفله الضخم المقام ضمن فعاليات المهرجان والذي يشهد تواجدًا جماهيريًا بالآلاف من محبيه ومتابعيه.

ومنذ صعود الكينج مسرح الحفل أشتعل مسرح العلمين أرينا بأغنياته ونغماته، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنيته "علموني"، وترك مساحة للجمهور للغناء معه الأغنية.

محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العالمين
الكينج الكينج والكابو مسرح العلمين مهرجان العلمين الجديدة

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