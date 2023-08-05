الكينج محمد منير فى مهرجان العلمين: إحنا فى حتة تانية

خطف الكينج محمد منير الأضواء منذ صعوده مسرح العلمين أرينا بحفله المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك منذ اللحظة الأولى لظهوره ليقدم مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وسط صيحات وتصفيق الجمهور.

حفل محمد منير بالعلمين الجديدة

وخلال الحفل شكر الكينج القائمين على المهرجان وتنظيم الحفل وأشاد بمدينة العلمين الجديدة وقال: "أنا عاوز أقول إن أنا كبير جدًا بالجمهور الراقي الجميل، ومع كامل تقديري لكل زمايلي أنا حاسس إننا في حتى تانية" ليتفاعل معه الجمهور بشدة وينطلق في أغنياته الراقصة.

تصدر الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، تريند مصر على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حفلهما في مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.