السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يستفسر من "كاف" عن موعد مواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أرسل الجهاز الإداري لمنتخب مصر، خطابًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للاستفسار عن موعد مواجهة جيبوتي في افتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء استفسار منتخب مصر عن موعد مباراة جيبوتي التي ستقام خارج الديار؛ لتحديد موعد مواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات التي ستقام في القاهرة.

وتقام المواجهتين خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، على أن تكون المواجهة الأولى أمام جيبوتي خارج الديار، والثانية ضد أثيوبيا في القاهرة.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر الكاف جيبوتي تصفيات المونديال

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منتخب مصر يستفسر من "كاف" عن موعد مواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

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