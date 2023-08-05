مهرجان سور الأزبكية يشهد توافد الزوار من المصريين والأجانب فى أيامه الأولى

شهد مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب في أول أيامه إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين من الطلاب والقراء الوافدين الدارسين في الجامعات المصريه لشراء مستلزماتهم من الخطب والمراجع حيث يتوفر كم كبير من الكتب في منطقه صور الأزبكية بأسعار رمزية.

وأشاد منير صادق أحد الطلاب الوافدين من دولة أفغانستان للدراسة في جامعة الأزهر الشريف بتوافر كم كبير من الكتب في مختلف العلوم واللغات أيضا، مشيرا إلى أنه يفضل زيارة منطقة سور الأزبكية باستمرار لشراء الكتب بأسعار مخفضة وخلال الإجازة الصيفية يستغل الطالب الوافد الوقت في حضور الدروس بمسجد الأزهر الشريف وشراء المراجع الخاصة بتخصصه العلمي للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

من جانبه قال محمد عبد العال باحث وطالب بالدراسات العليا إنه يستعد لإنجاز رسالة الماجستير الخاصة به ويعتبر سوق الأزبكية كنز كبير يمكنه من إيجاد ما يحتاجه من الكتب والمراجع والدراسات الخاصة برسالته سواء الكتب المستعملة او الحديثة ويتمكن من شراء كم من كبير من الكتب بأسعار معقولة خاصة في ظل ارتفاع أسعار المطبوعات والتي أصبحت في متناول الأغنياء فقط.

وانطلق مهرجان سور الأزبكية في الأول من شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته ويقدم مجموعة من الكتب في المجالات المختلفة والروايات والكتب الأدبية وايضا الكتب المترجمة وتبدأ أسعار الكتب من خمس جنيهات، وتفتح مكتبات سور الأزبكية بشكل يومي من الساعة 9:00 صباحا وحتى 9:00 مساء.

مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية