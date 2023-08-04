الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يطالب محافظ المنيا بإزالة تماثيل قرية الكفور: "اللى نحتها ضميره مستريح؟"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الصور المتداولة لـ3 تماثيل في مدخل قرية الكفور في المنيا، قائلًا: "شىء صعب استيعابه، تمثال السيدة التي تحمل طفل صغير وبلاص فوق رأسها، منظره صعب".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إن كنت تفتقر للقدرة على التجميل فلا تشوهه، المنيا بها نحاتين زي الفل، مثل الشاب ميشيل حنا الذي نحت تمثال البابا شنودة وتماثيل أخرى".

ووجه رسالة لأصحاب التماثيل، وللمسئولين عن وضعها في مدخل القرية: "ضميركم مستريح؟ والمسئول ضميره مستريح؟ يا جماعة عيب احنا أحفاد الفراعنة العظام، حرام عليكم، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وطالب الباز محافظ المنيا بإزالة هذه التماثيل، واختيار تماثيل تناسب المكان، والاستفادة من الشباب النحاتين المتميزين سواء في المنيا، أو من طلبة كليات الفنون.

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