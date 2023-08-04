مصرع مسجل خطر على يد شقيقته طعناً بسلاح أبيض بالفيوم

لقي شاب مصرعه يدعى "مصطفى. م. ع –27 عامًا" مقيم بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، على يد شقيقته التى تصغره بثلاث سنوات عدة طعنات أودت بحياته بسبب خلافات عائلية بينه وبين شقيقاته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث جريمة بقرية تلات فتاة تطعن شقيقها بالسكين بسبب الاعتداءات المتكررة عليها وعلى أخواتها البنات ووالدتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم أحمد فريتم رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة مسجل خطر طعن بالسكين في الرقبة أثناء مشاجرة بين المجني عليه وشقيقاته.

وأكدت تحريات فريق البحث أن خلافات نشبت بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان بالدور الأرضي بمنزل الأسرة بقرية تلات.

وأضافت التحريات أن المجني عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتى تقيم مع أسرتها وذلك قبل الحادث بيومين، ومساء اليوم الخميس تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته، حيث اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار سكين من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقًا في دمائه.

وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة مسرح الجريمة والسلاح المستخدم وصرح وكيل النيابة بنقله إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي لكيفية الوفاة وأسباب وفاته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.