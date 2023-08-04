قناة الناس| على الله الجمال يكشف كيف كانت أخلاق النبي (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ الخُلق الذي كان عليه الرسول صلّ الله عليه وسلم هو القرآن، بينما قال بعض العلماء أن خلقه كان الإسلام، حيث وصف الله تعالى أخلاق الرسول في كتابه العزيز قائلًا: “وإنك لعلى خلق عظيم”.

وأضاف الجمّال، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ بعض العلماء قالوا إن الرسول الكريم كان خلقه الطبع الكريم، بينما قال آخرون أن خلقه كانت همته لله تعالى وحده حيث كطان يسعى في طاعته وفي شكره ورضاه تعالى حتى قال الرسول "أفلا أكون عبدًأ شكورًا".

وأوضح “الجمّال”، أن المعروف عن الكريم بأنه يجود بما عنده من مال ووقت، أما رسول الله فقد كان يجود بكل شيء حتى وإن لم يكن عنده شيء.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.