الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطني.. مقررة لجنة الأسرة: طالبنا بزيادة سنوية في النفقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إنه لابد من وجود دورات لتوعية المقبلين على الزواج على أن تكون ضمن شروط وثيقة الزواج، مُشيرًة إلى أن هذا البند جرى مناقشته خلال اجتماع لجنة التماسك الأسري بالحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطني 

وأكدت “البغدادي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مناقشات الحوار الوطني بالأمس، تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالأسرة منها “النفقة والكد والسعي والطاعة”.

وأضافت مقررة لجنة الأسرة، أن النفقة حق والقانون أنصف المرأة، ولكن الدائرة التي تمر بها الإجراءات تجعل المرأة تظل عام أو أكثر دون نفقات لحين انتهاء الإجراءات، ولذا تم الاتفاق على إقرار زيادة في نسبة النفقة، إضافة إلى المطالبة بإلغاء حبس الزوج من أجل العمل للإنفاق على الأسرة مع تغليظ العقوبة عند الامتناع عن سداد النفقة.

الحلقة الأضغف بالطلاق

وأشارات إلى أن الحلقة الأضعف في الطلاق هو الطفل والمرأة، ولهذا تعمل لجنة الأسرة بالحوار الوطني على قدم وساق لحل الأزمات التي كانت تعاني منها المرأة والطفل بمحاكم الأسر عند إتمام الطلاق.

نسرين البغدادي الحوار الوطنى مقرر لجنة الأسرة اخر النهار محمد الباز

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