غدًا.. عازف العود إبراهيم حمزة في حفل بمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية

يستضيف مركز إبداع جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرئاسة وليد قانوش، حفل للفنان عازف العود إبراهيم نصير، وذلك في تمام السابعة مساء غدًا السبت الموافق 5 أغسطس الجاري.

يأتي الحفل بمثابة إهداءً من عازف العود إبراهيم نصير وإيماناً بدور المركز في نشر الوعي والثقافة والفنون الجادة، ويتضمن تقديم باقة من إبداعات عمالقة الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى عدد من الأغاني من تلحينه.

وجدير بالذكر أن ابراهيم نصير ملحن مصري، ولد في مدينة الاسكندرية في عام 1960، ووضع أول لحن له وهو في المدرسة الثانوية وقدمه على مسرح قصر ثقافة الحرية باﻹسكندرية، التحق دون علم أسرته بقسم العود في معهد الموسيقى.

غنى من ألحانه العديد من كبار المطربين منهم الفنان إيمان البحر درويش وهاني شاكر والفنان مدحت صالح ونادية مصطفى وليلى غفران والراحلة ذكرى.