بكري يطالب بعدم استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة "30 ألف معلم"

دعا الإعلامي والنائب مصطفى بكري، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، للتراجع عن قرار استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الجميع ظنوا أن معايير الاختيار للمعلمين متعلقة بالكفاءة، لكن فوجئ الكثيرون أن أصحاب الوزن الزائد والحوامل، ممنوعون من استكمال المسابقة، والحصول على الوظيفة.

ولفت إلى أن كثيرين نجحوا في كافة الاختبارات، بما فيها التنظيم والإدارة، مردفًا: "مستغرب من القرار، أتمنى من الدكتور رضا حجازي، ضرورة التراجع عن القرار، فما الذي يعنيه أن سيدة حامل تستبعد، الحامل هتولد لكن ستكون ضيعت الفرصة عليها، وما علاقة الوزن الزائد بالتدريس؟".

وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة التعليم، على أمل أن يتراجع الوزير وأن تكون المعايير الخاصة بالكفاءة هي الأساس، لأن هذين الشرطين فيهما ظلم كبير.