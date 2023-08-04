مقررة «القومي المرأة» تُشارك في كورس المشورة للمقبلين على الزواج ببني سويف

حاضرت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الجمعة، فى اليوم الثانى لكورس المشورة التى تنفذه مطرانية بني سويف للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بمقر المركز القبطى للتدريب والتنمية فى إطار التنسيق والتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومطرانية بنى سويف، وذلك بحضور الأب أرميا عبده والأب دوماديوس مسئول الشباب بالمطرانية.

وتناولت المحاضرة أهمية الاستقرار الأسرى وانعكاسه على الأبناء والمجتمع ودور المجلس القومي للمرأة فى نشر الوعى بأهمية المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج وتفهم كل طرف للآخر والتأكيد على التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين ومهارات التواصل الفعال من أجل الوصول إلى حل المشكلات.

يذكر أن كورس المقبلين على الزواج تنفذه الكنيسة المصرية للخطيبين قبل إتمام الزواج لمدة ثلاث شهور بواقع جلسة أسبوعيا لتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالأسرة وتفهم كل طرف للآخر وموضوعات الصحة الانجابية ومهارات التواصل الفعال وآليات حل المشكلات بين الطرفين، وغيرها من الموضوعات التى تساهم فى رفع الوعى بين الشباب والفتيات.