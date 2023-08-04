الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقررة «القومي المرأة» تُشارك في كورس المشورة للمقبلين على الزواج ببني سويف

نرمين محمود
نرمين محمود

حاضرت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الجمعة، فى اليوم الثانى لكورس المشورة التى تنفذه مطرانية بني سويف للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بمقر المركز القبطى للتدريب والتنمية فى إطار التنسيق والتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومطرانية بنى سويف، وذلك بحضور الأب أرميا عبده والأب دوماديوس مسئول الشباب بالمطرانية.

1

وتناولت المحاضرة أهمية الاستقرار الأسرى وانعكاسه على الأبناء والمجتمع ودور المجلس القومي للمرأة فى نشر الوعى بأهمية المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج وتفهم كل طرف للآخر والتأكيد على التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين ومهارات التواصل الفعال من أجل الوصول إلى حل المشكلات.

2

يذكر أن كورس المقبلين على الزواج تنفذه الكنيسة المصرية للخطيبين قبل إتمام الزواج لمدة ثلاث شهور بواقع جلسة أسبوعيا لتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالأسرة وتفهم كل طرف للآخر وموضوعات الصحة الانجابية ومهارات التواصل الفعال وآليات حل المشكلات بين الطرفين، وغيرها من الموضوعات التى تساهم فى رفع الوعى بين الشباب والفتيات.

5
4
3
الاستقرار الأسري المجلس القومي للمرأة المقبلين على الزواج المركز القبطي بني سويف مطرانية بني سويف

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه