الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يوضح حكم من جهل صفة من صفات الله (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ بعض أهل السنة قالوا إن الجاهل ببعض الصفات ليس بكافر وهو الحق الواضح، لأنه إن قيل بغير هذا القول يتضمنه تكفير عوام المرمنين، وقد وقع الإجماع من الصحابة والسلف بصحة إيمانهم، وقد قال الرسول صلّ الله عليه وسلم نحن أمة أميّة لا نقرأ ولا نكتب.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ من ينسب لله تعالى أنه مكون من جسد وأبعاض وأجزاء، أو ينسب إلى الله تعالى أنه حلّ في مكان - ونعوذ بالله من ذلك- أو حتى صفة لا تليق كما وصفه اليهود، كل هذه الأشياء تخالف عقيدة المسلمين.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك صفات الله

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