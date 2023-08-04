ثقافة أسيوط.. احتفاء بيوم الصداقة وورش لتدوير الخامات وفعاليات لذوي الهمم

واصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط تقديم أنشطته الصيفية المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي ومبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدم القصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أمس الخميس، عددا من الفعاليات منها ورشة حكي عن الصداقة لهبة عبود في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، موضحة للأطفال أنه يوم عالمي يتم الاحتفال فيه بالصداقة لإدراك جدواها وأهميتها بوصفها إِحدى المشاعر النبيلة والقيمة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم ويتم الاحتفال به يوم 30 يوليو من كل عام.

كما قدمت الفنانة نهال عصام الدين ورشة أشغال فنية للأطفال عن مفهوم وفكرة وأهمية تدوير خامات البيئية وأبسط الطرق للاستفادة منها، وفي سياق متصل قامت الفنانة ميادة شيريت بتنفيذ ورشة أخرى مع الأطفال لفنون الطباعة، وفقرة اكتشاف مواهب في مجال الغناء الفردي والجماعي والعديد من مواهب الأطفال تم اكتشافهم من خلال أنشطة الإجازة الصيفية في شتى المجالات للمايسترو نصر الدين، حيث قدم عرض فني للأطفال واستمرت ورش التطريز والتفصيل مع سوسن سيد، أعقبها ورش الفنون التشكيلية للفنان إبراهيم حسين.

وفي سياق متصل؛ عقد القصر، مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع المستمر والإلمام بكل المستجدات والأحداث التي تتم حولهم في جميع المجالات، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، والإلقاء المسرحي، وورشا فنية أيضا لذوي الهمم تضمنت ورشة فنون تشكيلية بعنوان الصداقة، وختاما أقيمت ورشة فنون شعبية للفنان خالد نصر الدين حسين.

وتواصل قصور الثقافة تقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة في كافة الفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.