الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا فى ترعة نجع حمودة بسوهاج

مصرع 3 أطفال
مصرع 3 أطفال

لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم غرقا فى ترعة نجع حمودة بنجع حمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أثناء ممارستهم للسباحة بالترعة هربا من حرارة الجو، ومازالت الجهود مستمرة لاستخراج الجثامين.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما إنتقلت وحدة إنقاذ نهرى وبالانتقال تبين غرق 3 أطفال دون العاشرة هم الطفل مروان،م،ب وشقيقيه الأصغر مكي ومهدى.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى جهودها لانتشال جثامين الأطفال الثلاث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أطفال البحث الجنائى ب الإنقاذ النهري الجنائية العاشرة الطفل مروان اللواء محمد عبد المنعم شرباش بدراجة نارية بمديرية أمن سوهاج ثلاثة أطفال حافظة سوهاج

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