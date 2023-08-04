مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا فى ترعة نجع حمودة بسوهاج

لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم غرقا فى ترعة نجع حمودة بنجع حمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أثناء ممارستهم للسباحة بالترعة هربا من حرارة الجو، ومازالت الجهود مستمرة لاستخراج الجثامين.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما إنتقلت وحدة إنقاذ نهرى وبالانتقال تبين غرق 3 أطفال دون العاشرة هم الطفل مروان،م،ب وشقيقيه الأصغر مكي ومهدى.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى جهودها لانتشال جثامين الأطفال الثلاث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.