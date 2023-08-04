ما هي أهمية التغذية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة؟

التغذية العلاجية هي علم يهتم بدراسة العلاقة بين الغذاء والصحة، وكيف يمكن استخدام الغذاء كوسيلة للوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة.

الأمراض المزمنة هي أمراض تستمر لفترات طويلة أو تتكرر بشكل متكرر، وتؤثر على نوعية الحياة والإنتاجية، ولعل أشهرها السرطان، أمراض القلب، السكري، الضغط، الروماتيزم، والأمراض التنفسية.

أكدت الدكتورة زينب حسين، أخصائي التغذية العلاجية، أن التغذية الصحية هي أحد العوامل المهمة في الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، حيث تساهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي، وتقليل التهابات الجسم، وتحسين مستويات الكولسترول والسكر في الدم، وتقليل خطر حدوث مضاعفات.

كما تساعد التغذية الصحية في تحسين حالة المريض نفسياً وجسدياً، وتزيد من قدرته على التكيف مع المرض، حيث أوضحت بعض الأمثلة على التغذية العلاجية لبعض الأمراض المزمنة المنتشرة، والتوصيات الغذائية للوقاية منها.

نظام غذائي صحي يناسب أصحاب الأمراض المزمنة:

تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والذي يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون في الشرايين وتضييقها وتصلبها.

تحسين ضغط الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف القلب والأوعية الدموية إذا كان مرتفعًا.

تقليل الالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تزيد من خطر حدوث جلطات دموية أو نوبات قلبية.

تحسين وظائف الجهاز المناعي، والذي يمكن أن يحمي من العدوى والأمراض.

تحسين حالة المزاج والصحة العقلية، والتي يمكن أن تؤثر على صحة القلب.

بعض الأطعمة التي يوصى بتناولها في نظام غذائي صحي للقلب هي الفواكه والخضروات، التي تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة.

الحبوب الكاملة، التي تحتوي على ألياف وبروتينات ومغذيات أخرى، بالإضافة إلى المكسرات والبذور، التي تحتوي على دهون غير مشبعة وبروتينات وألياف وفيتامين E12.

الأسماك والدجاج والديك الرومي، التي تحتوي على بروتينات قليلة الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فضلًا عن منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية منه، التي تحتوي على كالسيوم وبروتينات.

الأطعمة التي يجب تجنبها لأصحاب الأمراض المزمنة:

الدهون المشبعة والدهون المتحولة، التي ترفع مستوى الكولسترول في الدم، حيث توجد هذه الدهون في اللحوم الحمراء والزبدة والجبن والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة.

كما أن الملح الذي يرفع ضغط الدم، حيث يجب التقليل من استهلاك الملح إلى أقل من 2300 ملغم يوميًا، أو 1500 ملغم إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل صحية أخرى، لذا يجب تجنب المأكولات المالحة مثل المخللات والصلصات والأطعمة المعلبة أو المعالجة.

يعتبر السكر، من الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري والتهابات الجسم، لذا يجب التقليل من استهلاك السكر المضاف إلى أقل من 25 جرام يوميًا للنساء و36 جرام يوميًا للرجال، كما يجب تجنب المشروبات الغازية والعصائر والحلويات والمخبوزات.