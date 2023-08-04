الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«حياة كريمة».. الكشف بالمجان على 810 مواطنين بقرى قنا

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبى على 810 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 266 حالة طب اطفال، 265 حالة جراحة عظام، 84 حالة أمراض باطنة، 62 حالة أمراض نساء وتوليد، 59 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 48 حالة جراحة عامة، 26 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ100 حالة.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٨ مواطنا. 

اجراء فحوصات احتياج ازمة اسنان أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي

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«حياة كريمة».. الكشف بالمجان على 810 مواطنين بقرى قنا

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