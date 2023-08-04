الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة "100 يوم صحة" بمحافظة قنا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 37 قسطرة قلبية تشخيصية، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال يومين، وذلك بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال حملة "100 يوم صحة" بمحافظة قنا.

يأتي ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة حملة "100 يوم صحة" للقضاء على قوائم انتظار القسطرة القلبية بمحافظة قنا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأشرف الداودي محافظ قنا، وبالتنسيق مع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية طب السويس. 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تقدم خدماتها في مستشفى قنا العام، خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن القافلة تضم فريقا طبيا من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة السويس، وبالتنسيق مع أعضاء الفريق الفني من قطاع الطب العلاجي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن القافلة أجرت 28 قسطرة قلبية تشخيصية، و9 حالات قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وذلك من إجمالي 58 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية من المقرر إجراؤها خلال أيام القافلة.

أشرف الداودي محافظ قنا أعمال حملة 100 يوم صحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الطب العلاجي الصحة والسكان جامعة السويس هيئة التدريس حملة 100 يوم صحة

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