من منشية ناصر.. «واعظات الأوقاف»: الحمد دأب الملائكة المقربين

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير من سيدات منشية ناصر.

شارك في القافلة كل من الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونه مدير المديرية، والدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات.

وأكدت “واعظات الأوقاف” خلال القافلة، أن الحمد دأب الملائكة المقربين، حيث يقول الحق سبحانه: "وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه: "وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

وأوضحوا، أنّ نبينا (صلى الله عليه وسلم) دلّنا على فضل الحمد وأهميته، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ- أَوْ تَمْلأُ-مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (كَلِمَتانِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ).

كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) حمدَ الله (عز وجل) في كل الأحوال، وعلى جميع الأقدار، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)، وعلمنا (صلى الله عليه وسلم) أن نقول: (الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّة)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدَ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ). ‏

جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القاهرة شاركت فيها كل من: الواعظة رشا حلمي مأمون فوده، والواعظة مني عبد العظيم السيد نجم، الواعظة سناء محمد عبد الله عريقات، والواعظة فاطمة عنتر محمد، الواعظة مها رضوان عبد الرازق.

كما انطلقت قافلة الواعظات اليوم من محافظة الجيزة، وشاركت فيها كل من : الواعظة فاطمة إسماعيل، والواعظة سارة ماهر، بالمسجد الكبير بالديسمي التابع لإدارة أوقاف الصف.

ومن محافظة أسوان انطلقت قافلة الواعظات اليوم شاركت فيها كل من : الواعظة نفيسة مصطفى ضيف، والواعظة/ شيرين حامد حسين، بمسجد عنيبة الكبير مديرية أوقاف أسوان.