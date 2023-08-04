مهرجان العلمين.. «القاهرة الإخبارية»: حفل الكينج وحميد الشاعرى أبرز فعاليات اليوم

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مقومات مدينة العلمين الجديدة جعلتها مستدامة وأرضًا خصبة لإطلاق مهرجان العلمين الترفيهي بها.

وأضافت أن اليوم نشهد حفل الكينج محمد منير، والفنان حميد الشاعري ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة من المهرجان ستشهد انطلاق بطولة الجودو، بالإضافة إلى عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، فضلًا عن سباق الرالي للسيارات.

وتابعت: "سيكون هناك عدد من الحفلات الغنائية، وعدد من المهرجانات ضمن هذا المهرجان الكبير، مثل مهرجان الدراما الذي تُعقد النسخة الثانية منه في مدينة العلمين الجديدة، وأيضًا مهرجان حفل توزيع الجوائز وسيكون الأكبر في المنطقة".

كما أوضحت أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على حضور فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتسع لأكثر من 4 ملايين مواطن، مؤكدة أن مدينة العلمين تجذب إليها عددًا كبيرًا من السياح من المصريين والأجانب.