الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يعيد التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة المنوفية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارًا بإعادة التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة المنوفية برئاسة النائب سامر التلاوي.

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وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالي في نص مادته الأولى:

النائب سامر محمد أحمد التلاوي أميناً للمحافظة، والنائب أحمد محمد الخشن والنائب أحمد أبو زيد محمد دياب وأبو بكر الصديق محمود وضياء الدين إبراهيم وسليمان فوزي محمود أمناء مساعدين.

وتعيين كل من محمد إبراهيم إبراهيم لأمانة التنظيم وحسن عبد الله حسن لأمانة العضوية الدين عبد اللطيف لأمانة الشباب والنائبة حنان حسني لأمانة المرأة وإبراهيم يحيى محمد خليفة لأمانة شؤون المجالس المحلية ومجاهد عبد الرؤوف مجاهد لأمانة الشؤون البرلمانية وإبراهيم عبد السيد لأمانة الإعلام ونجوى حنا حبيب لأمانة العلاقات العامة، ومحمد عبد الحفيظ محمد لأمانة العمل الجماهيري والنائب محمود محمد رفعت لأمانة المهنيين وفرحات عبد السيد لأمانة التدريب والتثقيف وعلي إبراهيم عبد المجيد لأمانة العمال والفلاحين.

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كما شمل القرار تعيين نشوى صلاح عبد الحميد الأمانة ذات الإعاقة وعبد الحفيظ زكي عبد الحفيظ لأمانة قطاع الأعمال ومحمد عبد المحسن متولي لأمانة شؤون السياحة والآثار والنائب أيمن عبد الهادي لأمانة الزراعة والموارد المائية والنائب صابر أحمد عبد القوي لأمانة شؤون القبائل العربية وطارق محمد سعد الدين لأمانة التعليم والبحث العلمي وعصام سامي علي الحناوي لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي ومحمود صابر محمود عزيز لامان التنمية الموارد والخدمات المجتمعية، ويوسف سعيد مليجي لأمانة الشؤون القانونية وأحمد محمد عبد الهادي لامان شؤون الطاقة والبيئة وأشرف عبد المنعم إسماعيل لأمانة شؤون الإسكان والمرافق وناصر فرحات علي لأمانة شؤون النقل والمواصلات وطلعت عبد المقصود عبد الهادي لأمانة شؤون الثقافة والفنون والرياضة ومحمد محمد لأمانة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية وميناء جورج الأمانة شؤون الصناعة والتجارة ومي إبراهيم لأمانة شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصور محمد لأمانة شؤون الهيئات الاستشارية وإيهاب سعيد بيومي لأمانة شؤون المشروعات الصغيرة ومحمود محمد المرسي لأمانة شؤون العلاقات الحكومية وشيرين مسعد لبيب لأمانة شؤون الصحة والسكان.

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ونص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

الإسكان والمرافق التعليم والبحث العلمي الثقافة والفنون التواصل الاجتماعي السياحة والآثار الشؤون البرلمانية السيد العمل الجماهيرى أمانة العمال والفلاحين أمانة ذوي الإعاقة أمانة العمل الجماهيري حزب مستقبل وطن

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