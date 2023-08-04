الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس إدارة الأهلي ينعى زوجة صالح سليم

زينب لطفي زوجة صالح
زينب لطفي زوجة صالح سليم

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، السيدة زينب لطفي زوجة صالح سليم، الرئيس الأسبق للنادي، التي توفيت اليوم.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون»

يُذكر أن صالح سليم المُلقب بالمايسترو توفي في مايو عام 2002، فيما توفى نجله هشام صالح سليم في سبتمبر الماضي.

محمود الخطيب الاهلى النادي الأهلي هشام صالح سليم زينب لطفي صالح سليم

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