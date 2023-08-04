مجلس إدارة الأهلي ينعى زوجة صالح سليم

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، السيدة زينب لطفي زوجة صالح سليم، الرئيس الأسبق للنادي، التي توفيت اليوم.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون»

يُذكر أن صالح سليم المُلقب بالمايسترو توفي في مايو عام 2002، فيما توفى نجله هشام صالح سليم في سبتمبر الماضي.