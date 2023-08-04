من برجك.. اعرف حظك الفلكي خلال شهر أغسطس لعام 2023

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن حظوظهم من خلال أبراجهم الفلكية في شهر أغسطس، وفي هذا السياق يقدم “الدستور” من خلال السطور التالية حظ مواليد جميع الابراج الفلكية في شهر أغسطس لعام 2023 حسب تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد.



برج الحمل:

يجب أن تشعر بالحيوية والانفتاح في تلك الأيام، خاصة خلال اكتمال القمر وظهور القمر العملاق، يجب تنظيم تجمع غير تقليدي مع الأهل والأصدقاء، سيكون هناك الكثير من الانفتاح المالي والشراكات الجديدة، ستزيد قدرتك الإبداعية، ويمكن أن تظهر صداقات جديدة في هذا الشهر، ولكن يجب أن تكون حريصًا على بناء الثقة بدلاً من منحها مجانًا، ضع في اعتبارك طلب المساعدة إذا بدأت تشعر بالإرهاق.

برج الثور:

قد تشعر كما لو أنك الشخص الوحيد الذي لديه إحساس غريب تجاه كل شيء، ستشعر بالاستقرار داخل الأسس التي أنشأتها لنفسك، سوف تفكر خارج الصندوق بخصوص عملك، يجب أن تجدوا بعض الوقت حتى يجد شريكك العاطفي مساحة له في حياتك، ادعى أصدقائك لقضاء وقت مع بعضكما البعض من المرح والاسترخاء، يجب أن تحتل الأنشطة الترفيهية مرتبة عالية في أولوياتك، اعلم أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لمشاركة تألقك في كل شيء مع العالم، سترتفع ثقتك بنفسك كلما اكتسبت المعرفة.

برج السرطان:

قد تصل إلى الحد الأقصى عندما يتعلق الأمر بالمواقف والعلاقات الصعبة، يمكن أن تتعرض لصدمة بشكل كبير، حياتك تحتاج إلى تجديد كبير، يجب أن تبتعد خطوة عن دورك كقائم أو وسيط مع أفراد عائلتك وعلى الرغم من أن الفوضى والحزن قد يترتبوا على ذلك لكنك سوف تشعر بأنك أخف وأهدى وستتاح لك فرصة لإعادة بناء حياتك.

برج الجوزاء:

ستساعدك الطاقة الأرضية في العثور على السلام الداخلي، سيبدأ عقلك في إطلاق النار على جميع من حولك بمجرد بدء التفكير في الماضي، على الرغم من أنه يجب عليك الحرص على مراقبة مستويات التوتر لديك والتوقعات التي تضعها على نفسك ستكون طاقتك مشغولة بشكل خاص في العمل، وإيقاف عقلك بمجرد الانتهاء من العمل قد يكون إنجازًا صعبًا، لحسن الحظ سوف تجد لحظة من الهدوء مع نفسك لذلك يجب أن تغتنمها وتبتعد عن أي توتر.

برج الأسد:

ابذل جهد لإضفاء بعض الإثارة على حياتك العاطفية، سوف تقوم باكتشاف زوايا جديدة من حولك، إذا كنت تبحث حاليًا عن الحب انتظر حتى منتصف الشهر حتى تجد ما تبحث عنه، سوف تحقق بشكل سريع الكثير من الأهداف التى كنت تنويها، ستقوم بوضع حدود مع أشخاص يشكلون بالنسبة لك أزمة في العمل.

برج العذراء:

سيكون هناك خلاف كبير مع أحد المقربين في بداية الشهر، مما يجعلك تشعر بأنك مقيد، على الرغم من أنه لا يمكنك أبدًا السيطرة الكاملة على محيطك، ولكن يجب عليك الاستيلاء على زمام الأمور عندما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص المقربون منك، سوف تقوم برفع إنتاجك في العمل وسوف يثني على ذلك مديرينك، سيكون لديك القدرة على تحفيز الآخرين بموقفك الإيجابي، احرص على الاستمتاع باللحظات الهادئة، خاصة عندما تكون قليلة ومتباعدة.

برج الميزان:

يجب عليك قضاء وقت أقل في التركيز على الآخرين، هناك بعض الخلافات التي ستندلع في محيط العائلة ولكنك تسيطر عليها، سوف تقوم بقضاء اوقات مع نفسك بعيدا عن أي أحد للتفكير في كيفية تحقيق أحلامك، ستشعر بتحول على الصعيد المالي بشكل كبير.

برج العقرب:

يبدأ الشهر بالكثير من النشاط، سوف تشعر بطاقة لا تهدأ، مما يجعلك تقوم بإجراء تغييرات كبيرة في اشياء كثيرة حولك، سوف تقوم بتحقيق الكثير من الأهداف ولكن يجب عليك توخي الحذر، سوف تتميز على زملائك بشكل ملفت للنظر لذا سوف تعيد التفكير في مكانك في المجتمع.

برج القوس:

سوف تتألق وسط الناس بشكل كبير وملفت ، يجب أن تكون حريص على الاستماع لمن حولك، ستكون هناك بعض عمليات التعاون الناجحة بشكل خاص في مجال العمل، إذا كانت هناك أي رغبات خاصة كنت تأمل في إظهارها، فإن إعادة الاتصال بهذه الأهداف خلال هذا الشهر يمكن أن يساعدك في العثور على كل ما هو مطلوب للنجاح.

برج الجدي:

شهر أغسطس هو وقت الازدهار بالنسبة لك، اسمح لأفكارك الفريدة أن تقود الطريق في مجالك المهني، أفكارك الثورية ستجذب انتباه زملائك ورؤسائك، قد تجد طرقًا جديدة لتحقيق الدخل من مشاريع لم تكن تتوقعها، إذا كنت على علاقة بشؤون مالية مشتركة، فقد يكون هذا أيضًا وقتًا جيدًا لإعادة تقييم الأهداف النقدية للأشهر الأربعة المقبلة، وقد تشعر بتغيير كبير في حياتك العاطفية والعائلية، من المهم أن توجه طاقتك نحو الأشخاص والأهداف التي ترفعك أكثر.

برج الدلو:

ستشحن الأجواء كهربائياً من حولك حتى منتصف الشهر لذلك احذر الدخول في اى مناقشات حادة، يجب أن تكون حريص أكثر على الحفاظ على وضع الحدود مع أولئك الذين قد يستنفدونك نفسيا، قد تواجه بعض التحديات الجديدة التي لم تكن تتوقعها، سوف تشعر بالإحباط في بعض الأحيان ولكن سرعان ما سوف تعود إلى طبيعتك ووضعك السابق، سوف تتجاوز بعض المشاكل القديمة التي سوف تظهر فجأة مع اصدقائك.

برج الحوت:

قد تجد نفسك تميل إلى العزلة والتأمل، سيكون عقلك مشغولاً باستكشاف الأفكار الجديدة، تأكد من تدوين الكثير من الملاحظات خلال هذا الشهر حتى تستفيد منها الشهر المقبل، يجب أن عليك إبقاء افكارك المهنية طي الكتمان، سوف تقوم بإضفاء المزيد من التنظيم على حياتك اليومية، التخطيط المسبق يمكن أن يساعدك على تجنب أي مشاكل، سيكون لديك فرصة للاسترخاء ونسيان مخاوفك خلال هذا الشهر.