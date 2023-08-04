أستاذ علاقات دولية: زيارة رئيس وزراء اليونان تأتي في توقيت مهم بعد نجاحه بالانتخابات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمدينة العلمين الجديدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفديِّ البلدين، حيث رحَّب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني، إلى مصر، مجددًا التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية القمة المصرية - اليونانية، مؤكدة أنها تأتي في سياق حرص القاهرة على تنمية وتعزيز وتطوير علاقتها مع الجانب اليوناني في ظل تطورات الإقليم سواء في منطقة شرق المتوسط أو ما يجاورها.

وأضاف فهمي لـ"الدستور"، أن القمة تأتي أيضًا كرسالة مهمة للجانب اليوناني بالطمأنة تجاه التطورات الجارية في علاقة مصر مع الجانب التركي وبالتطورات الجارية في إقليم شرق المتوسط، مؤكدًا أن القاهرة تحرص على بث رسائل كبيرة على أن علاقتها مع أي طرف في الإقليم في ظل التطورات الجارية لا يؤثر على نمط العلاقة مع الأطراف الثلاث "اليونان وقبرص ومصر" على اعتبار أن الآلية مباشرة.

وأوضح فهمي، أن الزيارة تعكس أهمية كبيرة وتقدير كبير لمصر بالنسبة لنمط العلاقات مع اليونان والعودة للجذور والتأكيد على ثنائية العلاقة في ملفاتها المتعددة سواء على الجانب الاقتصادي خاصة أن هناك سعي لربط الكهرباء وربط اللوجيستي وتنفيذ مذكرات التفاهم والمعاهدات المشتركة، بما يخدم تطور العلاقات المصرية اليونانية القبرصية في هذا الإطار.

ولفت فهمي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، تأتي في توقيت مهم بعد نجاحه في الانتخابات وتشكيل حكومة، وبالتالي هو يسعى للتنسيق مع الأطراف الرئيسية في الإقليم وخصوصًا أن مصر دولة مهمة بالنسبة لليونان وتشكل مساحة كبيرة من نمط العلاقات الثنائية هناك آلية ثلاثية "آلية مصر اليونان قبرص"، وهي آلية قوية جدًا ثبت نجاحها وتمخضت في منتدى غاز المتوسط والمنظمة الإقليمية للغاز، وبالتالي هناك جملة من الاتفاقيات التي أبرمت بين اليونان ومصر، مشددًا على حرص مصر على الاستمرار فيها وتطويرها وتنميتها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى اللجان المشتركة والأطراف المعنية في هذا الإطار.

واختتم فهمي تصريحاته: "زيارة ناجحة تؤكد توجهات المرحلة المقبلة في مسارات العلاقات المصرية اليونانية وأيضًا الجانب القبرصي مهم جدًا أن يتبلور بالشكل الذي شاهدناه في القمة المصرية اليونانية".