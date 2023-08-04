رئيس جامعة أسيوط يبحث تعزيز أوجه التعاون مع الجامعة الكاثوليكية الإيطالية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه، الدكتورة جوليت شاكر الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ميلانو الإيطالية، بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتورة نها رزق، رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الاَداب، ومدير مركز اللغة الفرنسية، في إطار حرص الجامعة على التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة.

وتناول اللقاء الحديث عن أبرز نقاط الالتقاء العلمي، والتعاون البحثي بين جامعة أسيوط والجامعة الكاثوليكية بإيطاليا، وتنشيط تبادل أعضاء هيئة التدريس و الطلاب في أقسام اللغات بكليتي الآداب و التربية، وتنسيق برامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى المجالات المعرفية التي يبحث فيها كلا الطرفين.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، خلال اللقاء، إن جامعة أسيوط تستهدف التعاون مع مراكز الفكر، والأكاديميات العالمية، في مجال البحث العلمي، والعمل الثقافي الذي من شأنه تقوية العلاقات الدولية؛ لخدمة المعرفة الإنسانية.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى دعم الجامعة؛ لخدمة السياحة، والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تذخر بالكثير من المقومات الطبيعية، والسياحية المتميزة، فضلاً عن المزارات الدينية، والأماكن الأثرية، والتاريخية؛ حيث يُعد دير السيدة العذراء (دير المحرق أورشليم 2، دير درنكة)، واحداً من أهم هذه المعالم السياحية، مؤكدا على أهمية النهوض بمنظومة السياحة، وسبل تحقيق تنمية سياحية مستدامة في المدن والمباني التاريخية، ودور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فى تحسين أداء الخدمات السياحية، وتطوير قطاع السياحة، وتعزيز الشعور بالانتماء لدى المصريين عن طريق تعريفه، وزيادة وعيه بعظمة الحضارة المصرية.

من جهتها، أشادت الدكتورة جوليت شاكر بجهود جامعة أسيوط وإنجازاتها على المستوى التعليمي، والبحثي، والتي تزيد من فرص التعاون بين الجامعتين، سواء في مجالات البحث في اللغة العربية وآدابها، أو من خلال تبادل الخبرات، والترجمات، والبرامج الثقافية، والسياحية.

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