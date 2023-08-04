الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

داليا فكري: نحلم بقانون أحوال شخصية يخدم كافة الأطراف (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت داليا فكرة أمين المرأة في اللجنة المركزية بحزب المحافظين، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وممثل عن الحركة المدنية، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس، أن جلسة الحوار الوطني كانت عظيمة جدًَا، إذ قدم العديد من التوصيات إلى إدارة جلسة المرأة في الحوار الوطني لتأمين وضع الزوج والزوجه في حال الانفصال.

وأشارت  داليا فكرة أمين المرأة في اللجنة المركزية بحزب المحافظين، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وممثل عن الحركة المدنية، إلى أن الجميع يستهدف حماية الأطفال في حال انفصال الزوجين، مؤكده أن ضمان مستوى معيشي واجتماعي ملائم لهم، يساعدهم على أن ينشأوا في بيئة إيجابية، تخرجهم اشخاص أسوياء.

وأوضحت أنها سعيدة لمشاركتها في الحوار الوطني، الذي تم تداول الخبرات من خلاله، موجهه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

 

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