الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف غموض جثة شاب فى مقابر عبدالرحيم القناوى بقنا: شريكه أنهى حياته

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على مسجل خطر بتهمة قتل شريكه بطلق خرطوش داخل مقابر السيد عبدالرحيم القناوي في دائرة بندر قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بمصرع "ش" يبلغ من العمر 20 عامًا، بطلق خرطوش داخل المقابر خلف مسجد السيد عبدالرحيم القناوي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتهم في الواقعة "محمد.ن.س، يبلغ من العمر 24 عامًا، مسجل خطر في عمليات سرقة ومخدرات، قتل شريكه داخل المقابر بسبب خلافات بينهما على المخدرات.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمني الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمنية الأمنية اجهزة الامن أجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

تقرير: رفع أسعار الفائدة 1% في مصر لن يؤثر على الذهب

جفارديول يجرى الفحص الطبى تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية