كشف غموض جثة شاب فى مقابر عبدالرحيم القناوى بقنا: شريكه أنهى حياته

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على مسجل خطر بتهمة قتل شريكه بطلق خرطوش داخل مقابر السيد عبدالرحيم القناوي في دائرة بندر قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بمصرع "ش" يبلغ من العمر 20 عامًا، بطلق خرطوش داخل المقابر خلف مسجد السيد عبدالرحيم القناوي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتهم في الواقعة "محمد.ن.س، يبلغ من العمر 24 عامًا، مسجل خطر في عمليات سرقة ومخدرات، قتل شريكه داخل المقابر بسبب خلافات بينهما على المخدرات.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.