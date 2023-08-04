منافذ بيع إصدارات دار الكتب والوثائق القومية.. وأبرز المؤلفات

تمتلك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، 3 منافذ لبيع إصداراتها التي تتميز بها، عن غيرها من القطاعات المعنية بالنشر بوزارة الثقافة، نظرًا لما تقدمه من مؤلفات تراثية.

ونرصد في هذا التقرير أماكن منافذ البيع لتعريف المواطنين بها؛ لاقتناء الإصدارات والمؤلفات المهمة الخاصة بدار الكتب والوثائق، المنفذ الأول «منفذ البيع الرئيسي بدار الكتب» ويقع على كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة، أما المنفذ الثاني «مكتبة سيدة مبروك» ويقع في 15 شارع الإسراء مدينة المعلمين ميدان لبنان، والمنفذ الثالث «مكتبة باب الخلق» وتقع في ميدان باب الخلق.

وتقدم دار الكتب والوثائق في منافذ البيع الخاصة بها، العديد من الإصدارات والمؤلفات، التي تحافظ على التراث، وترفع والوعي، وتنشر المعرفة، وتساعد في بناء الإنسان، وذلك بأسعار مخفضة وفي متناول أيدي الجميع.

ومن أبرز المؤلفات التي تعرض في منافذ البيع:

- «رجل من هذا الزمان» لـ عبادة كحيلة.

- «شرح التائية الكبرى» لـ التلمساني.

- «الشيخ محمد مصطفى المراغي» لـ نهال خلف الميري.

- «شبه جزيرة سيناء» لـ عبلة محمد سلطان.

- «طراز الحلة» لـ ابن جابر الأندلسي.

- «عامة القاهرة» لـ زينب البكري.

- «فتاوى الإمام محمد عبده» بجزأيه الأول والثاني للدكتور شوقي علام.

- «قناة السويس مفخرة القرن» لـ أحمد شفيق باشا.

- «قوانين ولوائح الآثار المصرية» للدكتور رزق نوري.

- «مصر وجنوب أفريقيا قراءة في رحلة السيدة قوت القلوب» لـ السيد فليفل.

- «مصر واستشراق المستقبل» لـ يونان لبيب رزق.

- «المقطعات» لـ سلمان الساوجي.

- «المنهجية العلمية» لـ أحمد فؤاد باشا.

- «معجم المحيط في اللغة العربية» لـ ابتعال أحمد صلاح.

- «مصر ودعائم المواطنة» لـ أحمد عمر هاشم.

- «مقالات كمال الدين رفعت» للدكتور علي متولي.

- «من وراء المنظار» لـ محمود الخفيف.