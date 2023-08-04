سقوط تاجر مخدرات قبل بيع 4 كيلو هيروين فى الإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات - مبلغ مالى).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.