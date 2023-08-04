الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنظيم معسكر مغلق للأهلي في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد

الخطيب مع كولر وعبدالحفيظ
الخطيب مع كولر وعبدالحفيظ

استقر مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تنظيم معسكر مغلق في ألمانيا نهاية الشهر الجاري استعداداً للموسم الجديد، بناءً على تقرير المدرب السويسري مارسيل كولر.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر وإدارة الكرة كانوا يفضلون بين عدد من الدول لإقامة معسكر الإعداد، من بينها هولندا وسويسرا والنمسا، وتم الاستقرار على إقامته في ألمانيا.

وأضاف المصدر أن الشركة الراعية للأهلي تمسكت بإقامة المعسكر في ألمانيا بعد الاتفاق مع أكثر من نادٍ على خوض مباريات ودية بشكل تدريجي، تبدأ بمواجهة نادي فرانكفورت.

وسيحصل الفريق على راحة لمدة تقترب من 18 يومًا، يعود بعدها اللاعبون لإجراء فحوصات وقياسات طبية استعدادًا للموسم الجديد.

محمود الخطيب لجنة التخطيط الاهلى كولر معسكر الأعداد

الأكثر قراءة

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

تقرير: رفع أسعار الفائدة 1% في مصر لن يؤثر على الذهب

جفارديول يجرى الفحص الطبى تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية