تنظيم معسكر مغلق للأهلي في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تنظيم معسكر مغلق في ألمانيا نهاية الشهر الجاري استعداداً للموسم الجديد، بناءً على تقرير المدرب السويسري مارسيل كولر.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر وإدارة الكرة كانوا يفضلون بين عدد من الدول لإقامة معسكر الإعداد، من بينها هولندا وسويسرا والنمسا، وتم الاستقرار على إقامته في ألمانيا.

وأضاف المصدر أن الشركة الراعية للأهلي تمسكت بإقامة المعسكر في ألمانيا بعد الاتفاق مع أكثر من نادٍ على خوض مباريات ودية بشكل تدريجي، تبدأ بمواجهة نادي فرانكفورت.

وسيحصل الفريق على راحة لمدة تقترب من 18 يومًا، يعود بعدها اللاعبون لإجراء فحوصات وقياسات طبية استعدادًا للموسم الجديد.