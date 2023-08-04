إصابة 4 بينهم فتاة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والبنزين بالشرقية

أصيبت فتاة و3 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والبنزين مع آخرين نطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، 4 مواطنين بينهم فتاة مقيمون مدينة بلييس، مصابون بجروح قطعية متعددة وحروق نارية.

وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين نطاق مدينة بلييس، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.