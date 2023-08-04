الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 بينهم فتاة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والبنزين بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت فتاة و3 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والبنزين مع آخرين نطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، 4 مواطنين بينهم فتاة مقيمون مدينة بلييس، مصابون بجروح قطعية متعددة وحروق نارية.

وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين نطاق مدينة بلييس، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

فتاة إصابات متنوعة سحجات وكدمات جروح متفرقة الأسلحة البيضاء المستشفى المركزى الاسعافات الأولية

الأكثر قراءة

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

تقرير: رفع أسعار الفائدة 1% في مصر لن يؤثر على الذهب

في ذكرى ميلاده.. فلسطينيون لـ"الدستور": أبو عمار سيبقى رمزا للوطنية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية