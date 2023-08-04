المرصد المصري: مصر نجحت في تقديم نموذج للتعايش بين دول حوض المتوسط

نشر المرصد المصرى دراسة تحت عنوان "التعاون النموذجي.. ديمومة العلاقات المصرية اليونانية وتطورها"، وقال المرصد في دراستة تعد العلاقات المصرية اليونانية نموذجًا فريدًا للتعاون متعدد الأوجه والاتجاهات بين الدول الأوروبية والعربية، وكذا مثالًا مهمًا للشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، الطابع التاريخي لهذه العلاقات ربما يرتبط بشكل أو بآخر بالحضارات التي قامت على أراضي كلا البلدين، والتي جعلت جذور العلاقات بينهما تعود إلى نحو 300 عام قبل الميلاد، وهو ما أسهم -بجانب الروابط الجغرافية والاقتصادية والروابط الإنسانية التي نُسجت بين الشعبين نتيجة وجود جاليات كبيرة من كلا البلدين على أراضي البلد الآخر- في تشكيل هذا النموذج من العلاقات الإيجابية والبناءة بين القاهرة وأثينا.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن المرصد المصري، أنه في حقيقة الأمر أن هذه العلاقات بين مصر واليونان قد تلقت دفعات كبيرة إلى الأمام منذ عام 2014، فقد وضعت القاهرة نصب أعينها تقوية علاقاتها على كافة المستويات مع جيران الشمال (اليونان – قبرص)، في إطار من الصداقة والعلاقات الودية التي تشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وقد نجحت مصر بشكل كبير في تقديم نموذج حي لكيفية التعايش والتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تعزز بالتقارب الملحوظ في الرؤى خلال السنوات الأخيرة، بين مصر واليونان، تجاه الملفات الإقليمية والقضايا الأساسية الملحة.

وأشارت الدراسة إلى أن القمة المصرية اليونانية التي احتضنتها مدينة العلمين الجديد ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أحدثت نتائج ودلائل هذه العلاقات المميزة بين الجانبين، خاصة أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس وزراء اليونان للمنطقة، بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.