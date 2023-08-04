رئيس الجامعة المصرية اليابانية يكرم الصحفيين والإعلاميين

كرم الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية، أمس، عددا من الصحفيين والاعلاميين تقديرًا لجهودهم المتميزه فى تغطية أنشطة وفاعليات قطاعات الجامعة المختلفة خلال العام الجامعى 2022/2023.

وأكد رئيس الجامعة على دور الإعلام فى دعم الجامعة وإبراز أهمية البحث العلمى فى دعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بدور وسائل الإعلام في التعريف بمزايا النموذج اليابانى للتعليم وبرامج الجامعة الدراسية وبرامج المنح التى تقدمها الجامعة للمتقدمين من الطلاب للقبول بالجامعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندربة، للإعلان عن استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد وشروط قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بكليات الجامعة.

وتم التعريف بالبرامج الدراسية والمنح التى تمنحها الجامعة للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا، بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وعمداء الكليات ولفيف من الصحفيين وممثلى وسائل الاعلام المختلفة.

وأوضح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، طبيعة الجامعة المصرية اليابانية ونشأتها بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفلسفة التعليم بها، مشيرًا إلى أنها نشأت بفكر مختلف لنقل التكنولوجيا و نظم التعليم الحديثة باستثمار الخبرات اليابانية لمصر و افريقيا و الشرق الأوسط ولكى تصبح مركز تميز فى العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة كلها.

واستعرض عمداء الكليات خلال المؤتمر مميزات برامج مدارس الهندسة بالجامعة وتضم برامج هندسة الالكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة)كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.

تكريم صحفية الدستور بالجامعة المصرية اليابانية

تكريم الصحفيين والإعلاميين بالجامعة المصرية اليابانية

تكريم الصحفيين والإعلاميين بالجامعة المصرية اليابانية