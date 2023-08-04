الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالفلكلور الشرقاوي وأفراح النوبة.. قصور الثقافة تواصل فعالياتها الفنية بالإسكندرية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الفعاليات الفنية التي تقدمها بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الخميس، عروضًا فنية متنوعة لفرقتيِّ الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات البرنامج الذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، قدمت به باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة الشرقية منها "الفرح الشرقاوي، الحصان، التحميلة، السبوع".

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، ومدربا الفرقة إكرامي ومدحت محرم عدة فقرات استعراضية لافتة منها "السبوع، تابلوه الألعاب الشعبية، النجرشاد، والإيقاعات النوبية، السوق الأسواني، الفرح الأسواني والنوبي"، بمصاحبة الأغاني الشعبية التي تشتهر بها محافظة أسوان، بالإضافة إلى فواصل غنائية لمطرب الفرقة الفنان حمادة حربي الذي تغني بمجموعة من أجمل الأغاني منها "نعناع الجنينة، دندنة، بتناديني تاني ليه" وغيرها وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

جدير بالذكر أن عروض الفرقتين مستمرة يومي الجمعة والسبت بمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان المدينة الكبير، ثم تستأنفان عروضهما الأحد المقبل، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

IMG-20230804-WA0033
IMG-20230804-WA0033
IMG-20230804-WA0034
IMG-20230804-WA0034
IMG-20230804-WA0035
IMG-20230804-WA0035
IMG-20230804-WA0036
IMG-20230804-WA0036
IMG-20230804-WA0030
IMG-20230804-WA0030
قصور الثقافة ثقافتنا في اجازتنا المبادرة الصيفية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أسوان للفنون الشعبية الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد الخروج من البطولة العربية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك

التيك توكر ياسين جينكيز: "أشتاق لتناول الملوخية.. وهزور الأماكن السياحية"

مستشفى ديروط العام بأسيوط تجري 9 عمليات مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

إصابة طفل بطلق نارى فى قنا

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية