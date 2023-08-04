حصول 8 مدارس ورياض أطفال ببني سويف على شهادة ضمان جودة التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قطاع التعليم قبل الجامعي، والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال، عقب صدور قرارات بشأنها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأشار محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أبرز معايير اعتماد المنشآت التعليمية وتشمل: القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة، القيادة والحوكمة، الموارد البشرية والمادية، المشاركة المجتمعية، ضمان الجودة والمساءلة، والفاعلية التعليمية التي تشمل المتعلم المعلم / المنهج / المناخ التربوي، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكل المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية، موجهًا التهنئة للمدارس وروضات الأطفال الحاصلة على شهادة الاعتماد، مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس بني سويف.

وأضافت هويدا عبدالمنعم، مدير إدارة الجودة بالمديرية، أن الهيئة وافقت على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد 8 منشأت (2 مدرسة "ابتدائي وثانوي + 6 روضات أطفال) وهي: (مدرسة بني هاني الابتدائية المشتركة /إهناسيا، مدرسة أحمد زويل الثانوية بالفنت /الفشن، روضة ببا الرسمية لغات، وروضة دشطوط المجمعة 2 وروضة عمر بن الخطاب الابتدائية بسربو /سمسطا، وروضة مدرسة علي راغب/بني سويف، روضة مدرسة منشأة الأمراء الابتدائية 2 /اهناسيا، روضة الحومة الابتدائية الجديدة /الواسطى).