الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم وتضرر وجهات محلات فى المنوفية

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

انفجرت أسطوانة غاز، صباح اليوم، داخل مطعم للمأكولات السريعة بمدينة أشمون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للوقوف على تداعياته.

وتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم بمدينة أشمون، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية للانتقال، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

ونتج عن الحادث أضرار بالغة في المحل وتهشم لبعض واجهات المحلات المجاورة للمطعم، وجارٍ حصر الخسائر في المكان. 

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