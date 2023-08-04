وزير الخارجية الروسى: نقدر أى جهود مبذولة لتحقيق سلام عادل فى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، أن بلاده تقدر أي جهود مبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

جاءت تصريحات لافروف ردًا على سؤال لمجلة ميجدونارودنايا جيزنيا الشئون الدولية، وفقًا لما نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي، فيما يتعلق بالمبادرات العديدة بشأن التسوية الأوكرانية، نؤكد أننا نقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ومستدام.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، وهو أمر لا جدال فيه بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا، حيث لطالما كانت اللغة الروسية هي اللغة الأم لغالبية السكان.

وأشار لافروف إلي أنه لم يعلق أحد في واشنطن أو لندن أو باريس وبروكسل بكلمة واحدة بشأن موقفهم من تصريحات نظام كييف المتكررة والمعلنة: "سنأخذ شبه جزيرة القرم ودونباس وأراضينا الأخرى وسنقوم بتدمير كل شيء روسي هناك".

زيلينسكى: روسيا أطلقت حوالى 1961 مسيرة من نوع "شاهد" ضد أوكرانيا

والخميس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 1961 طائرة درون من نوع "شاهد" ضد أوكرانيا، تم إسقاط العديد منها.

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ولإسقاط أكبر عدد ممكن من هذه الدرون، نحن نعمل على امتلاك المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.. على وجه الخصوص هذه مهمة لكل من سفرائنا، وجميع ممثلي أوكرانيا.. يجب على الجميع العمل من أجل النصر وحماية الحياة حياة الناس وحماية أوكرانيا".