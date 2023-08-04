ضبط شاب تسبب فى إصابة صديقه بسيارة بالتجمع

تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط شخص لقيامه بقيادة سيارة برعونة وبصحبته آخرون في منطقة التجمع الخامس.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها مصاب بشرخ في الجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضًا، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبيّن انتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.