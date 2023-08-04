إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة غاز بمحل بالمنوفية

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، انفجار أسطوانة غاز بأحد المحال التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون، أسفر عن تعرض شخصين إلى إصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام.

البداية بتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز أشمون يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز بأحد المحال التجارية بالمدينة.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث وتبين انفجار أسطوانة غاز بمحل قصر الشام بالمدينة، وأسفر عنه تهشم المحل التجارى، بالإضافة إلى ما يقرب من 9 محال تجارية مواجهة له.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.