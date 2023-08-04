برلمانية: توجيهات الرئيس بدعم أصحاب الحرف التراثية دفعة لتعميق التصنيع المحلى

قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو في لجنة الدفاع والأمن القومي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، تمثل دفعة قوية لحرفة من أهم الحرف التي تحافظ على تاريخ ومكانة الحضارة المصرية الأصيلة، وحفاظًا عليها وتنميتها فإن ذلك يعتبر حفاظًا على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتمتع به الدولة المصرية منذ آلاف السنين.

وأشارت الهريدي، في بيان لها، إلى أن دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، من خلال افتتاح المعارض في عدد من المحافظات، سيسهم في تخفيض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات العلمية الحديثة.

كما أشارت إلى ضرورة دعم رواد تلك الأعمال وتمويلهم بكل الاحتياجات ومساندتهم بما يصب في النهاية نحو دعم عملية الإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، والافتخار بامتلاك أيادٍ مصرية قادرة على الحفاظ على الثراء الثقافي والاجتماعي لتاريخ الوطن.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة وضعت العديد من الاستراتيجيات بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات التمويلية الخاصة بتقديم الدعم المالي اللازم لإقامة المشروعات، أو من خلال إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي كفل لها العديد من الامتيازات والإعفاءات، أو من خلال السماح بفتح المعارض بحضور وزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية، فكل هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

وأضافت أن تشجيع رواد الأعمال على صناعة تلك المنتجات سيسهم في فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية، بجانب توفير العملة الصعبة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تمتاز فيها الدولة المصرية دون غيرها بصناعة منتجات تراثية وحرف يدوية بأيدي شبابها.