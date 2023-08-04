النائبة أمل عصفور: طالبت فى الحوار الوطنى بضم البحث العلمى للجنة التعليم بالبرلمان

قالت النائبة أمل عصفور، إنها خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني أمس، طرحت العديد من التوصيات خلال جلسة التعليم، خاصة أنها أحد أعضاء لجنة التعليم في البرلمان، مشيدة بكل الأطروحات التي قدمها السياسيون، وأعضاء الأحزاب، والخبراء في ملف التعليم.

وأضافت النائبة أمل عصفور، لـ"الدستور"، أنها طالبت بضم البحث العلمي والابتكار إلى لجنة التعليم والتدريب في البرلمان، وذلك لأهميته في تطوير هذا الملف.

وأوضحت، أن اللجنة المنظمة لجلسات الحوار الوطني تعمل بشكل دؤوب وتبذل الكثير من الجهد خلال جلسات الحوار الوطني، إذ تستقبل كل الطلبات، وتنظر في كل الأفكار والمقترحات المُقدمة إليها.