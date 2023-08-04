الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 6 مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

 وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

 واستقبل مستشفى سمسطا المركزى 6 مواطنين مصابين باصابات متفرقة بالجسم ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الصحراوي الغربي مركز سمسطا محافظة بني سويف أسرة واحدة الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف

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