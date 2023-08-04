إصابة 6 مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 6 مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى 6 مواطنين مصابين باصابات متفرقة بالجسم ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.