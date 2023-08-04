"الزراعة": استشاري عالمي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن، مشيرا إلى أنه سيتم استقدام فصائل حيوانات جديدة ونادرة لم تكن موجودة من قبل، فضلا عن زيادة أعداد الحيوانات.

وأضاف إبراهيم، إن تطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، والتي وردت في شروط التعاقد.

وتابع أن الحديقتين ستظلان ملك وزارة الزراعة، وحديقة الحيوان ستكون تحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية، موضحا أن التطوير سيتم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية الخالصة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة إلى أن تطوير الحديقتين يأتي في إطار رفع كفاءة أصول الدولة لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان اتفق مع مجموعة من خبراء الآثار سيقومون بترميم أي قطعة أثرية داخل حديقتي الحيوان والأورمان.

يشار إلى أن التحالف المصري تسلم الحديقة في التاسع من يوليو الماضي، وذلك للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.