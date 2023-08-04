روسيا: ما يحدث في النيجر شأن داخلي لا يمكن التدخل فيه

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن ما يحدث الآن في النيجر شأن داخلي لا يمكن التدخل فيه.

وقال مصدر في الخارجية الروسية، إن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد المصدر أنه يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وحل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه، هذه شؤون داخلية تخص النيجر، مشددا على التزام بلاده بمبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة، قائلا "أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم".

وكان رئيس النيجر محمد بازوم طالب في وقت سابق، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.

السنغال: سنرسل قوات إلى النيجر إذا تدخلت "إيكواس" عسكريًا

والخميس، أعلنت السنغال عن إرسال قوات إلى النيجر إذا تدخلت "إيكواس" عسكريًا، وذلك وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وأكدت داكار أنها ستشارك إذا ما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التدخل عسكريًا فى النيجر عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضى.

وقالت وزيرة الخارجية إيساتا تال سال، إنه حدث "انقلاب كثير" في المنطقة، واستشهدت بالتزامات السنغال الدولية، مضيفة أن "الجنود السنغاليين لكل هذه الأسباب سيذهبون إلى هناك".

وهددت الكتلة الإقليمية "إيكواس" باستخدام محتمل للقوة إذا لم يُعد المجلس العسكري الرئيس المخلوع محمد بازوم بحلول يوم الأحد.

والنيجر هي رابع عضو في الكتلة يخضع لانقلاب منذ عام 2020.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي حكومي في العاصمة داكار، قالت تال سال إن بلادها ملزمة بالموافقة على قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنها أضافت: "قناعة السنغال بضرورة وقف هذه الانقلابات، ولهذا السبب نحن ذاهبون إلى هناك".