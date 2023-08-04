تقارير: أهلى جدة يتوصل لاتفاق نهائى مع برشلونة لضم كيسى

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الأهلي السعودي، بات على أعتاب التعاقد رسميًا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن فرانك كيسي سينضم للأهلي السعودي، بعد أن توصل الأخير لاتفاق شفهي مع برشلونة، على الانتقال اللاعب الإيفواري، مقابل 15 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن أهلي جدة وبرشلونة على اتصال من أجل إكمال كافة الوثائق الخاصة بالصفقة، ثم توقيع العقود خلال الساعات القادمة.

وأضاف رومانو، أن كيسي سيوقع عقدًا مع الأهلي السعودي، يمتد لثلاث سنوات حتي يونيو 2026.

وفي حال انتقاله للفريق السعودي، سيكون كيسي رابع التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان أهلي جدة، قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني ماثياس يايسله من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد مدته ثلاث سنوات.