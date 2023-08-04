محامى كهربا يثير الجدل: نتقابل بعد قفل القيد فى منتصف سبتمبر

أثار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل عبر حسابه على فيس بوك.

ورد محامي كهربا على أزمة تعرض نجم الأهلي للإيقاف نتيجة عدم دفع غرامة نادي الزمالك الموقعة عليه من الفيفا.

ونشر أشرف عبد العزيز عبر حسابه على فيس بوك: "نتقابل بعد قفل القيد في منتصف سبتمبر".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أكد في وقت سابق أن محمود كهربا سيتعرض للإيقاف إذا استمر في عدم دفع غرامة نادي الزمالك الموقعة ضده من قبل الفيفا.