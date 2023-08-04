الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك تشارك في مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي

شاركت الكلية الإكليريكية في مؤتمر بعنوان “رحلة تعلم”، وذلك في الفترة من 31 يوليو 2023، وحتي 3 أغسطس 2023، والذي نظمه المركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا الرئيس السابق للطائفة الأسقفية.

شارك في المؤتمر طلبة من معاهد وكليات اللاهوت بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من جامعة الأزهر.

وقد ناقش المؤتمر بعض من الموضوعات الهامة للحوار بين الأديان وأهمها: "براهين على وجود الله" مقاربة إسلامية، ومقاربة مسيحية، وأساسيات تفسير الكتاب المقدس، وأساسيات تفسير القرأن الكريم، والثالوث في الفكر العربي المسيحي، ومدخل إلى المذهب الأشعري، وعقيدة التجسد في الكتاب المقدس، وفكر القديس اثناسيوس الرسولى، ومعاملة الجار، ودور الدين في الحفاظ على القيم المجتمعية، والدين ومشكلة الشر".

وقد تضمن المؤتمر العديد من المشاركات حول القيم الإنسانية المشتركة من واقع النصوص الدينية من الكتاب المقدس والقرأن الكريم.

كان قد ألقى المحاضرات لفيف من أساتذة اللاهوت المسيحي بكليات اللاهوت بمصر وجامِعة كامبريدج، وأساتذة العلوم الدينية الإسلامية بجامعة الأزهر.

حضر المؤتمر العديد من المشارِكين والمستمعين من جِنسيات مختَلِفة. وقد سادت روح التفاهم والتشارك من خلال المشاركين في المؤتمر.

◄ماهي إكليريكية المعادي؟

إن الإكليريكيّة هي المكان الّذي يدرس ويتخرّج فيه طالبو الكهنوت وهذه الكلمة تأتي من اللغة اللاتينية وتعني المشتل حيث تشير إلى البيئة الملائمة لنموّ الدعوات الكهنوتية والخدمية.

لإكليريكية الأقباط الكاثوليك تاريخ طويل يمتدّ حتّى القرن السابع عشر وفيما يلي لمحة تاريخيّة عن إكليريكيّة الأقباط الكاثوليك

و25 يناير سنة 1897 تم وضع حجر الأساس للإكليريكية بمدينة طهطا.

15 نوفمبر سنة 1899 تم افتتاح إكليريكية القديس لاون بطهطا.

سبتمبر سنة 1947 تم نقل الإكليريكية إلى مبنى كلية القديس لويس التاسع للآباء الأفريقيين بطنطا.

3 نوفمبر سنة 1953 تم افتتاح مبنى الإكليريكية الجديد بالمعادي، بإدارة الأنبا إسطفانوس سيداروس.

سنة 1958 طلب البطريرك الأنبا إسطفانوس الأول من الآباء اليسوعيين القيام بإدارة الإكليريكية، بالتعاون مع آباء كهنة من الأقباط الكاثوليك.

سبتمبر 1969 عادت الإكليريكية لإدارة آباء كهنة من الأقباط الكاثوليك.