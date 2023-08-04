المتحدثة باسم ترمب: محاكمة الرئيس الأمريكى السابق تتعلق بانتخابات 2024

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم الخميس، أن هذه المحاكمة تتعلق بانتخابات 2024 .

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة الفيدرالية في واشنطن لمحاكمته بتهم التآمر لعرقلة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتدخل في حقوق التصويت لملايين الأمريكيين.

ومع اقتراب موكب ترامب إلى مرآب تحت الأرض، انتظر بعض المؤيدين والمتظاهرين خلف حواجز الشرطة بالخارج، يقف مبنى المحكمة على مرمى البصر من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي هوجم من قبل حشود من أتباعه في 6 يناير 2021، بينما كان الكونجرس يشهد فوز جو بايدن.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة يوم الخميس بعد أن تتم معالجته من قبل دائرة المشير الأمريكية، والتي ستأخذ بصمات أصابعه وبياناته الشخصية، وقال متحدث باسم خدمة مارشال إنه ليس من المتوقع أن يتم التقاط صورة له لأنه شخص معروف وهناك العديد من الصور الفوتوغرافية الموجودة بالفعل.

خلال مثوله الأول أمام قاضٍ فيدرالي في قضية الانتخابات، من المتوقع أن يتقدم بدفع التهم، ومن المتوقع أيضًا أن يظل حرًا مع تقدم الادعاء.

وتعد هذه هي القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، ومن المقرر أن تعلن محامية منطقة أتلانتا قريبًا إذا كانت ستواصل تقديم لائحة اتهام رابعة مرتبطة بتحقيقها في التدخل في الانتخابات في جورجيا.

تم تسجيل رحلة ترامب لمحاكمته على الهواء مباشرة يوم الخميس عندما غادرت مجموعة من المركبات المظلمة ملعب الغولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي، متوجهًا إلى طائرته الخاصة في مطار نيوارك الدولي، وشملت تلك التغطية طائرته التي هبطت في مطار ريجان الوطني في واشنطن ودخول موكبه إلى عاصمة البلاد أمام المحكمة.

كانت توجد حواجز وشريط أصفر حول محيط قاعة المحكمة، إلى جانب العديد من محاريث الثلج التي تصطف بالقرب من جانب المبنى، تشكلت حشود في الخارج تظهر الانقسامات السياسية لدى الأمريكيين بشأن ترامب.

تم تعيين قضية ترامب بشكل عشوائي إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان بعد أن أعادت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام في الأول من أغسطس.

وستترأس الإجراءات في المستقبل. سيتعين عليها الإبحار في أجندة محكمة ترامب المزدحمة ومطالب حملته الرئاسية لعام 2024.

وسخر ترامب من القضايا الجنائية المرفوعة ضده باعتبارها ذات دوافع سياسية، وفي بيان صدر الثلاثاء ، قالت حملته إن لائحة الاتهام في واشنطن تتضمن "اتهامات وهمية" وجهتها "وزارة العدل المسلحة" للرئيس جو بايدن للتدخل في انتخابات 2024.

وحصل مكتب المستشار الخاص جون "جاك" سميث على لائحة اتهام من أربع تهم هذا الأسبوع تتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال التدخل في فرز الأصوات في عام 2020، وعرقلة والتآمر لعرقلة مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات، والتآمر ضد حق التصويت.

تشير لائحة الاتهام إلى ستة متآمرين مزعومين لم يتم توجيه تهم إليهم، عند الإعلان عن القضية، قال سميث إن التحقيق جار، وذكرت بلومبرج نيوز في وقت سابق أنه من المقرر أن يمثل المزيد من الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.